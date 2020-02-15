الديمقراطي: مؤشرات نجاح سياسة كردستان واضحة باجتماعات بارزاني في ميونيخ

2020/02/15 | 11:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، مؤشرات نجاح سياسة إقليم كردستان والقيادة السياسية واضحة في اجتماعات رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في ميونيخ.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري في تغريدة بموقع تويتر ان "مؤشرات نجاح سياسة إقليم كردستان والقيادة السياسية واضحة في اجتماعات رئيس الوزراء مسرور بارزاني في ميونيخ مع أعلى مستويات القادة في العالم، مما يجعلنا واثقين من أن سفينة إقليم كردستان في أمان دائماً".

يشار الى ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين العالميين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للفترة من 14 – 16 من الشهر الجاري.

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