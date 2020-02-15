مسرور بارزاني: شراكتنا مع الولايات المتحدة تسهم في استقرار العراق والمنطقة

2020/02/15 | 11:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق في ألمانيا بمشاركة العديد من صناع القرار في العالم.

واستعرض الجانبان أحدث التطورات الجارية في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي الى أن إقليم كوردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة، وقال "نحن مستمرون في دعم قوات البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب ومكافحة داعش".

هذا وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان الولايات المتحدة، وشدد على أن الشراكة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة لن تسهم في استقرار الإقليم فحسب، بل تعمل على استتباب الأمن في العراق والمنطقة.

ويأتي الاجتماع من بين سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين العالميين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للفترة من 14 – 16 من الشهر الجاري.

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