هاشتاغ “مخيم جبل سنجار” يتصدر تويتر والثلج ينهش حياة الأيزيديين.. من ينقذهم من النزوح؟

2020/02/15 | 11:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر وسم “مخيم جبل سنجار” ترند موقع تويتر بتفاعل المئات من الناشطين والصحفيين، لإنقاذ النازحين الأيزيديين في مخيم سنجار من الثلوج التي تغطي الخيم والبرد الشديد.وجاءت هذه الحملة، بعد مناشدات أطلقها ناشطون أيزيدييون لإنقاذ النازحين في المخيمات من الثلوج والبرد، كذلك أظهرت مقاطع فيديو حجم الألم والمأساة الذي يتعرض له الأطفال […]

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