العراق.. استقرار سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية

2020/02/15 | 11:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقر سعر صرف الدولار، اليوم السبت، نسبياً في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات.وافتتح سوق الصرف في بغداد وبالتحديد ببورصة الكفاح على 120.450 لكل 100 دولار.اما السعر في الصيرفات: بغداد السعر في الصيرفات شراء 120,000 بيع 121,000 —————- النجف 120.550 ————— اربيل 120.450 ——— البصرة 120.700 ———- السليمانية 120.550

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