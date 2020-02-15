الناتو: قررنا زيادة الدعم للعراق لضمان عدم عودة داعش

2020/02/15 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، إن المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته وعلينا أن نضمن أن لا يعود التنظيم مرة أخرى.

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى "ميونخ للأمن" في دورته الـ"56"، ان "تنظيم داعش لم يعد يسيطر على كثير من الأراضي في العراق والشام كما كان بالسابق".

وأشار إلى أن "وزراء دفاع حلف الناتو قرروا هذا الأسبوع زيادة الدعم إلى العراق".

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