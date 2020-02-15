الكويت تبدي رغبة بزيادة تبادلها التجاري مع كوردستان: لديها فرص استثمارية كثيرة

2020/02/15 | 12:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، اجتماعاً مع رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا بمشاركة عالمية واسعة.

وتضمن الاجتماع جملة من الملفات تناولت مجمل المستجدات الراهنة في العراق وعموم المنطقة، واُعيد التأكيد على أهمية استقرار العراق.

وجرى كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الكويت على مختلف الأصعدة ولاسيما فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأشار رئيس الوزراء الكويتي الى أن إقليم كوردستان له دور مهم في المنطقة، مضيفاً "هناك فرص استثمارية كثيرة في إقليم كوردستان، ونرغب بتعزيز العلاقات وخصوصاً التبادل التجاري".

بدوره شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان دولة الكويت على سعيها لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وقال "توفر حكومة إقليم كوردستان كل التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين المحليين والخارجيين".

هذا ويواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان إجراء اجتماعاته مع كبار المسؤولين العالميين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020.

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