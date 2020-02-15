الكعبي يطالب محافظة بغداد ووزارة المالية بتوضيح أسباب عدم التعاقد مع المحاضرين

2020/02/15 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، (15 شباط 2020)، مخاطبة لمحافظة بغداد ووزارة المالية، ...





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