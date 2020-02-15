الداخلية تعلن القبض على ’’أبي عبيدة’’ أحد العاملين في وحدات إسناد داعش بالموصل

2020/02/15 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (15 شباط 2020) إلقاء القبض على الإرهابي المكنى ’"أبي عبيدة’" أحد العاملين في وحدات إسناد تنظيم داعش في أيمن الموصل.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نصبت، سيطرة تفتيش مفاجئة، تمكنت من خلالها القبض على الداعشي (ح ع م غ) المكنى (ابو عبيدة)".

وأضافت أنه "كان يعمل فيما يسمى (وحدات الاسناد العام) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة (حي ٣٠ تموز) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وزارة الداخلية، السبت، القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب النهروان في مديرية مكافحة اجرام، تمكنت من القاء القبض

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادث قتل عسكري خلال تمتعه بالإجازة الدورية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية شرطة بلدة الشامية/ مركز شرطة الثورة

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (15 شباط 2020)، بالعثور على جثتي رجل وزوجته في منزلٍ سكني جنوب المحافظة، بعد قتلهما بآلة حادة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية عثرت على جثتي رجل وزوجته مقتولين في

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