2020/02/15 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة... النزاهة النيابية تطالب بفتح تحقيق حول أسباب قيام وزير الكهرباء بتمديد خدمة وكيل وخبير لمدة سنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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