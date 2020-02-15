2020/02/15 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوشيار عبدالله: اختيار وزراء في كابينة علاوي تم تبنيهم من قبل الكتل السياسية تحت يافطة (المستقلين) هو ضحك على الشعب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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