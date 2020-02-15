عضو بتحالف سائرون: علاوي أكمل تسمية وزراء حكومته الجديدة

2020/02/15 | 12:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، يوم السبت، ان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة....

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