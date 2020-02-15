2020/02/15 | 12:23 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة عمليات الرافدين تنفذ عملية امنية واسعة في بادية الناصرية باشتراك مع طيران الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات الرافدين تنفذ عملية امنية واسعة في بادية الناصرية باشتراك مع طيران الجيش) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات الرافدين تنفذ عملية امنية واسعة في بادية الناصرية باشتراك مع طيران الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).