رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي

2020/02/15 | 12:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمن الاجتماع جملة من الملفات تناولت مجمل المستجدات الراهنة في العراق وعموم المنطقة – صورة: KRG

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