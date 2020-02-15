بومبيو يتهم إيران بـ ‘‘استغلال‘‘ الشباب العراقي واللبناني لمصالحها

2020/02/15 | 12:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت (15 شباط 2020 ،)إيران بـ”استغلال” الشباب العراقي واللبناني في تحقيق مصالحها.وقال بومبيو على هامش المؤتمر الأمني المنعقد في ميونخ، إن “إيران (تستغل) الشباب العراقي واللبناني لتحقيق مصالحها في المنطقة”، حسب تعبيره.وأضاف، أن “إيران تعمل على شن هجومات إلكترونية في منطقة الشرق الأوسط” ...

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