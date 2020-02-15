العراق يثمن جهود القوات الامريكية والتحالف الدولي في دحر داعش

2020/02/15 | 12:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد ثمن العراق دور القوات الامريكية والتحالف الدولي في دحر داعش الارهابي خلال لقاء وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع السيناتور الامريكي ميت رومني على هامش مؤتمر ميونخ للامن الدولي في دورته رقم 56.وبحث الحكيم مع رومني بحسب وزارة الخارجية العراقية “تعزيز بحث العلاقات الستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن، وأهمية الارتقاء بآفاق ...

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