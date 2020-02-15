العراق يدعو ألمانيا لرفع الحظر عن الخطوط الجوية

2020/02/15 | 12:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وجه العراق دعوة الى ألمانيا من أجل رفع الحظر عن الخطوط الجوية، كما طالب الدعم من فرنسا للحفاظ على مكتسباته.وشدد وزير الخارجية محمد علي الحكيم خلال حضوره اجتماعات مؤتمر ميونخ للامن في دورته 56 على ضرورة “احترام سيادة العراق”.ودعا الحكيم “ألمانيا لرفع الحظر عن الخطوط الجوّية”، كما طالب “بدعم ...

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