2020/02/15 | 12:36 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين: شفاء 8 الاف مصاب بـكورونا ونقترب من السيطرة عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: شفاء 8 الاف مصاب بـكورونا ونقترب من السيطرة عليه) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: شفاء 8 الاف مصاب بـكورونا ونقترب من السيطرة عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).