نائب الحلبوسي: البرلمان سيخصص بنداً للمحاضرين المجانيين في موازنة 2020

2020/02/15 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق خاطب حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محافظة بغداد لتزويده بالأوليات الخاصة بالمحاضرين المجانيين وبيان أسباب عدم التعاقد معهم وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ والخطة المتبعة بشأنهم خلال المرحلة المقبلة قبل إقرار موازنة ٢٠٢٠.وأكد الكعبي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “سعي مجلس […]

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