علاوي يوجه دعوة إلى 'الجيش النظامي' والمتظاهرين

2020/02/15 | 12:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، استخدام "العنف المفرط" بحق المتظاهرين إلى "عجز أو تواطؤ" القوة المكلفة بحماية المتظاهرين، فيما وجه دعوة إلى "الجيش النظامي" والمتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح ان الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات".وأضاف علاوي في تغريدته: "أدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، وأدعو المتظاهرين الى الصمود، فأنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن".

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