2020/02/15 | 12:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في محافظة دهوك، باقليم كوردستان، يوم السبت، بالقاء القبض على تجار مخدرات.

وقال المصدر لشفق نيوز ان قوات آسايش دهوك، القت القبض على خمسة تجار بحوزتهم ٣٠ كغم من مادة المخدرات نوع هيروين.

واوضح المصدر ان تجار المخدرات حاولوا نقل هذه الكمية الى خارج الاقليم عبر معبر ابراهيم الخليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آسايش دهوك يقبض على خمسة تجار مخدرات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آسايش دهوك يقبض على خمسة تجار مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).