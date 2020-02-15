2020/02/15 | 12:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يوم السبت، محافظة بغداد لتزويده بالاوليات الخاصة بالمحاضرين المجانيين وبيان اسباب عدم التعاقد معهم وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ والخطة المتبعة بشأنهم خلال المرحلة المقبلة قبل اقرار موازنة ٢٠٢٠، مؤكدا سعي مجلس النواب لوضع بند في قانون الموازنة المقبلة يتضمن تخصيص نسبة مئوية من الدرجات الوظيفية الى المحاضرين .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم السبت عدداً من ممثلي السادة المحاضرين في بغداد بحضور النائب ستار العبادي .

وطالب الكعبي في ذات الوقت وزارة المالية - دائرة الموازنة بخصوص تحويل الاساتذة المحاضرين إلى عقود حسب قرار مجلس الوزراء آنف الذكر .

وثمن الكعبي "دور المحاضرين الذين قدموا خدمة جلية للأسرة التعليمية ولكافة ابناءنا الطلبة بشكل طوعي وبدون اجر يذكر وخلال ظروف صعبة مر بها بلدنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يخاطب محافظة بغداد والمالية بشأن عدم التعاقد مع المحاضرين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يخاطب محافظة بغداد والمالية بشأن عدم التعاقد مع المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).