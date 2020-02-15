2020/02/15 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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القضاء الأعلى يوجه بالتحقيق في عرض أموال للحصول على مناصب وزارية بحكومة علاوي

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أصدر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السبت (15 شباط 2020)، بياناً تحذيرياً قبل منح حكومة محمد توفيق علاوي الثقة، فيما حذر من إعادة انتاج "المحاصصة".

وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان ت

بغداد اليوم- بغداد

وضع زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، السبت (15 شباط 2020)، سبيبين لاستمرار أستهداف المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم، فيما وجه رسالة لقوات الجيش النظامي.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب المستقل باسم خشان، السبت (15 شباط 2020)، من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى ان ذلك من شأنه ان يجر العراق إلى التشظي، وعدم اجراء انتخابات في المستقبل ووجوب كتابة دستور جديد.

وقال خشان،

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