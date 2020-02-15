إصابة عدد من المصلين بـ ’’عملية طعن’’ داخل مسجد في أربيل

2020/02/15 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

افاد مصدر أمني من محافظة اربيل ، السبت (15 شباط 2020)، بإصابة عدد من المصلين بهجوم قام به أحد الاشخاص على مسجد في اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "احد الاشخاص هاجم بالسكين، عدد من المصلين في مسجد بأربيل ، مما ادى إلى اصابة عدد منهم".

وفي وقت لاحق اعلنت شرطة اربيل اعتقال الشخص الذي قام بطعن المصلين.

وأكد المتحدث باسم شرطة اربيل ، هوكر عزيز، في تصريح صحفي، أن "شخصا هاجم اليوم بالسكين على جامع في حي 99 باربيل واصاب عددا من المصلين".

وقال حيدر جميل نجل احد المصلين الذين اصيبوا في الهجوم إن "والده توجه فجر اليوم لاداء الصلاة واثناء وصوله الى الجامع، هاجمه شخص بالسكين واصابه بجروح".

واضاف، ان "الاصابة كانت بليغة وهو الان في المستشفى".

بغداد اليوم - الأنبار

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، السبت (15 شباط 2020) إلغاء بالقصاصة الامنية في ناحية الصقلاوية.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن، "قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، أم

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، كشف ملابسات جريمة قتل رجل على يد ولده في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وذكر إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "قائد شرطة المحافظة العميد ناصر لطيف ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في "الحشد الشعبي" علي الحسيني، السبت (15 شباط 2020)، عن الجهة التي تقوم بقصف القواعد الامريكية ومنها قاعدة (K1) الامريكية في محافظة كركوك، التي تعرضت لقصف الخميس الماضي.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد ال

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