قائد عمليات الأنبار يعلن إلغاء العمل بالقصاصة الأمنية في الصقلاوية

2020/02/15 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الأنبار

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، السبت (15 شباط 2020) إلغاء بالقصاصة الامنية في ناحية الصقلاوية.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن، "قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، أمر، بإلغاء العمل في السيطرات، بالقصاصة الأمنية في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار".

وشهدت محافظة الأنبار وعدد من المحافظات الغربية، عمل السيطرات بالقصاصة الأمنية لدخول المواطنين إلى المناطق، التي حررتها القوات الأمنية، بعد أن احتلتها داعش عام 2014.

بغداد اليوم- أربيل

افاد مصدر أمني من محافظة اربيل ، السبت (15 شباط 2020)، بإصابة عدد من المصلين بهجوم قام به أحد الاشخاص على مسجد في اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "احد الاشخاص هاجم بالسكين، عدد من المصلين في مسجد بأربيل ، مما ادى إ

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، كشف ملابسات جريمة قتل رجل على يد ولده في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وذكر إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "قائد شرطة المحافظة العميد ناصر لطيف ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في "الحشد الشعبي" علي الحسيني، السبت (15 شباط 2020)، عن الجهة التي تقوم بقصف القواعد الامريكية ومنها قاعدة (K1) الامريكية في محافظة كركوك، التي تعرضت لقصف الخميس الماضي.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد ال

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