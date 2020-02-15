علاوي: العنف المفرط ضد المتظاهرين يؤكد ان القوة المكلفة بحمايتهم عاجزة أو متواطئة

2020/02/15 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم السبت، القوة المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحات الاعتصام بالعاجزة أو المتواطئة، بعد العنف المفرط الذي تعرض له المتظاهرين.

وكتب علاوي على حسابه الشخصي، بموقع "تويتر" تغريدة تابعتها "الغد برس" قائلا ان "استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد ان القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح ان الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات".

وأضاف "ادعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات".

وطالب علاوي "المتظاهرين بالصمود، فأنكم تصنعون التاريخ والنصر الان".

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