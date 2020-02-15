الدفاع الأمريكية: لا نسعى للنزاع مع الصين

2020/02/15 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى ميونخ للأمن في دورته الـ56، إن الصين تحاول استكمال تحولها العسكري للهيمنة على آسيا وفرض نفسها كقوة.

وقال اسبر "الحزب الشيوعي الصيني يتوجه بشكل سريع نحو الاتجاه المضاد ونحو سياسات عسكرية أكثر شراسة، ومن الضروري كمجتمع دولي الانتباه للتحديات التي تثيرها الصين".

وأشار إلى أن: "الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع الصين بل نسعى للعمل المشترك"، مدللا بأن "الولايات المتحدة قدمت 18 طنا من المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع إسبر "نحث حلفاءنا وشركاءنا على اتخاذ خطوات مماثلة وتقييم التحديات التي تمثلها الصين".

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