قائد عمليات الانبار يعلن الغاء العمل بالقصاصة الامنية في ناحية الصقلاوية

2020/02/15 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، السبت، الغاء العمل بالقصاصة الامنية في ناحية الصقلاوية.وقال الغنام في بيان مقتضب، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم الغاء العمل بالقصاصة الامنية في ناحية الصقلاوية”.

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