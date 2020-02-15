إيران: الاعشاب الطبية تدر نقدا أجنبيا بـ450 مليون دولار

2020/02/15 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول بوزارة الزراعة الإيرانية، اليوم السبت، عن تحقيق عوائد مقومة بالعملة الاجنبية بقيمة 450 مليون دولار، عبر تصدير الاعشاب الطبية منذ 21 آذار حتى 21 كانون الاول 2019.وأوضح “حسين زينلي” مسؤول مشروع الاعشاب الطبية في الوزارة اليوم السبت، بان العوائد تتعلق 200 مليون دولار منها بتصدير الزعفران وبقية الاعشاب بجانب 5 ملايين من […]

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