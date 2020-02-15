حقوق الإنسان العراقية ل”ايزيدي 24″، مقبرة علو عنتر تحوي اكثر من الف جثة تعود للايزيديين والتركمان الشيعة

2020/02/15 | 13:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم زار اليوم السبت 15 شباط 2020 وفد من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقثة بصحبة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين قضاء تلعفر الواقع غرب محافظة نينوى شمال العراق والتي كانت اكبر ضحية بعد قضاء شنگال لتنظيم داعش الارهابي.الوفد التقى بعوائل المفقودين وتم التباحث في الملف ذاته وايضا الناجين من سجون …

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