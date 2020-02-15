خمسة مقاعد وزارية للنساء في حكومة علاوي

2020/02/15 | 13:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت الجبهة التركمانية، عن نتائج اجتماعها برئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، بشأن تشكيل الكابينة الوزارية وضمان حق مشاركة التركمان فيها.

الصالحي: أربيل تريد بقاء وزير المالية في الكابينة، وبعض الأحزاب الشيعية تصر على بقاء وزراءها أيضًا

قال رئيس الجبهة، أرشد الصالحي، ببيان صدر في 15 شباط/فبراير وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف، وأصر الأخير أن تكون الكابينة الوزارية من التكنوقراط مع رفض الأحزاب السياسية الكبيرة لذلك".

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أضاف الصالحي أن "الكابينة تحتوي على خمسة وزراء من شريحة النساء"، لافتًا إلى أن "أربيل تريد بقاء وزير المالية في الكابينة، وبعض الأحزاب الشيعية تصر على بقاء وزراءها أيضًا".

بيّن أن "علاوي أكد على تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية التي سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل بغض النظر عن رؤية الأحزاب".

وتابع الصالحي بحسب البيان، أنه "علينا قدر الإمكان إبعاد كركوك عن دائرة الصراع، وتحديدًا منطقة داقوق وإبعاد "الدواعش"، والحفاظ على أرواح الشعب العراقي".

وبشأن استهداف قاعدة (كي1) قال إنها "حادثة خطيرة، والمناطق التي أطلقت منها الصورايخ هي بالأساس مناطق آمنة".

الصالحي: علاوي أكد على تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية التي سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل

ويشهد الشارع العراقي، موجة احتجاجات مستمرة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، والتي رفضت طريقة تكليف الكتل السياسية لمحمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي أدى إلى اصطدام المتظاهرين مع مناصري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أيد تكليف علاوي منذ لحظات إعلان ذلك من قبل رئاسة الجمهورية، ما خلف مزيدًا من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين خلال الأسبوعين الماضيين.

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