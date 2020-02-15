مجلس النواب الأميركي: إدارة ترمب قدمت تبريرا كاذبا لقتل قاسم سليماني

2020/02/15 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، أن إدارة ترمب قدمت تبريرا كاذبا لقتل قاسم سليماني.

وقال إنجل في بيان رسمي إن تقرير إدارة ترمب إلى الكونغرس الأمريكي، لا يشير إلى أي من المزاعم السابقة للرئيس الأمريكي، بأن العملية منعت هجوما إيرانيا على أهداف أمريكية.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، قائلا ان الإدارة الأمريكية أرسلت للكونغرس تقريرا قانونيا يحدد فيه مبرراته القانونية والسياسية فيما يتعلق بالضربة التي قتل فيها سليماني, مؤكدا ان هذا التقرير الرسمي المباشر يتناقض مع تأكيدات الرئيس المزيفة بأنه هاجم سليماني، لمنع هجوم وشيك على أفراد وسفارات الولايات المتحدة، ما يظهر أن تلك الإدعاءات كاذبة ومزيفة.

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