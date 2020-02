ترمب متباهيا: انا الأول على الفيسبوك

2020/02/15 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إطلاق التغريدات المثيرة للجدل، بالقول انه يحتل المرتبة الأولى، بعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباهى ترمب عبر تغريدة على تويتر، بأن مؤسس موقع فيس بوك مارك زوكربيرغ، أبلغه بأنه الأول من حيث أعداد المتابعين على الموقع، في وقت يحتل فيه رئيس وزراء الهند المرتبة الثانية، معتبرا ذلك شرفا عظيما بالنسبة اليه.

وكان ترمب قد أشار في وقت سابق، الى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال رسائله، مضيفا ما نصه ” إننا سنضيع، ولن نستطيع الحصول على الحقيقة، من دون منصة تويتر”، التي يتابعه من خلالها نحو سبعين مليون شخص.

Great honor, I think? Mark Zuckerberg recently stated that “Donald J.



Trump is Number 1 on Facebook.



Number 2 is Prime Minister Modi of India.” Actually, I am going to India in two weeks.



Looking forward to it!

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020

