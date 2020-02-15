امانة بغداد : انجزنا صيانة طريق محمد القاسم وتأجيل افتتاحه لاكمال تصلب[الكونكريت]

2020/02/15 | 13:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، انجاز صيانة طريق محمد القاسم، فيما أكد بأن الافتتاح في الأيام المقبلة.

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