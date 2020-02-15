نصب سيطرة مفاجئة تؤدي الى القبض على داعشي في الموصل

2020/02/15 | 13:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين] أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على داعشي في الموصل بعد نصب سيطرة تفتيش مفاجئة.

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