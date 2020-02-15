مصدر لـ”العهد نيوز”: اعتقال عصابة حاولت إدخال 30 كغم من المخدرات لدهوك

2020/02/15 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر في محافظة دهوك، بإقليم كردستان، يوم السبت، بإلقاء القبض على تجار مخدرات.وقال مصدر لـ”العهد نيوز”، إن “قوات آسايش دهوك، ألقت القبض على خمسة تجار بحوزتهم ٣٠ كغم من مادة المخدرات نوع هيروين”.وأوضح أن “تجار المخدرات حاولوا نقل هذه الكمية إلى خارج الإقليم عبر معبر إبراهيم الخليل”.

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