2020/02/15 | 13:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز مجلس القضاء الأعلى يوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ، السبت، بإجراء التحقيق العاجل بخصوص تصريح السياسي ابراهيم الصميدعي الخاص بـ"عرض أموال مقابل تولي مناصب" في الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة".

وأضاف بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "في حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يوعز بإجراء تحقيق بشأن 'عرض أموال للحصول على مناصب' في الحكومة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يوعز بإجراء تحقيق بشأن 'عرض أموال للحصول على مناصب' في الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).