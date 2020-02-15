مجلس القضاء الاعلى يوجه بالتحقيق بتصريحات الصميدعي

2020/02/15 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوعز مجلس القضاء الأعلى، الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه ابراهيم الصميدعي، الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عيدالستار بيرقدار، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي […]

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