روسيا تختبر دبابة “يوم القيامة”

2020/02/15 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت روسيا في اختبار دبابة تي-90إم الجديدة، التي تم تطويرها كجزء من مشروع “بروريف-3”.وهو نسخة حديثة للغاية من تي-90 ولديه عدد من المزايا.وقد تم تجهيز المركبة القتالية الجديدة بمحرك معزز بقوة 1130 حصان، ووحدة طاقة إضافية، ونظام فريد من نوعه للتحكم بإطلاق النار، وأحدث نظام حماية ديناميكي، ومدفعية ملساء عيار 125 مم، والتي […]

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