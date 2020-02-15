بعد تصريحات الصميدعي حول عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة.. القضاء يتحرك

2020/02/15 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أوعز مجلس القضاء الأعلى الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بشان ما صرح به المحامي والسياسي السابق ابراهيم الصميدعي والذي كشف عن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى … Readmore

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