بالصور.. القبض على 5 تجار بحوزتهم ٣٠ كغم هيروين في دهوك

2020/02/15 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت قوة من آسايش محافظة دهوك دهوك، اليوم السبت، من القاء القبض على خمسة تجار بحوزتهم ٣٠ كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة.

وذكرت قيادة الاسايش في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "آسايش دهوك القت القبض على خمسة تجار بحوزتهم ٣٠ كيلوغراما من الهيروين، حاولوا نقلها الى خارج الاقليم عبر منفذ ابراهيم الخليل الحدودي مع تركيا".

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