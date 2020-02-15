ائتلاف العبادي يحذر من تشكيل حكومة محاصصة بدعوى الاستحقاق

2020/02/15 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر ائتلاف النصر، القوى السياسية من مغبة اعادة انتاج نظام المحاصصة العرقي الطائفي الحزبي القائم على اساس المصالح الانانية تحت ذرائع استحقاق المكوّنات او الاستحقاق الانتخابي، مطالباً بالاستجابة لطموحات الجماهير المطالبة بالاصلاح.واكد ائتلاف النصر في بيان تلقت “عواجل برس” نسخة منه، انّ “تجاوز الازمة الحالية يتطلب تحرير الحكومة القادمة من ابتلاع الاحزاب ، واكتسابها لرضا الجمهور، وتبنيها لمهام المرحلة الانتقالية واجراء انتخابات مبكرة بروح وطنية مسؤولة ومحايدة وشجاعة”.وطالب النصر “بالتضامن الوطني حفاظا على البلد وتسهيلا لمهام الاصلاح الجوهري لبنية النظام السياسي بعيدا عن المحاصصة والفساد وارتهان الارادة الوطنية”.

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