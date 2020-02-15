نائب: اختيار وزراء تتبناهم كتل سياسية بعنوان

2020/02/15 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادرأى النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، السبت، أن آلية تشكيلة الحكومة المرتقبة هي استمرار لنفس الآلية المعتمدة في الكابينة السابقة، معتبراً أن اختيار وزراء "تم تبنيهم" من قبل كتل سياسية بعنوان "مستقلين" هو "ضحك على العراقيين"، فيما تحدث عن "اتفاقات" بدون تغيير جذري لقواعد العملية السياسية.وقال عبد الله في بيان، إن "التظاهرات الحاشدة التي خرجت منذ الأول من تشرين الأول في العام الماضي كان هدفها تغيير المعادلة السياسية في العراق بالكامل، ولكن بعد كل تلك التضحيات الجسيمة والمحاولات التأريخية من قبل الشباب العراقي وأبطال سوح التظاهر وتقديم الشهداء والتضحيات والدماء الزكية، لن يتغير الوضع من خلال كابينة علاوي بل سيبقى على ما هو عليه"، مبيناً أن "آلية تشكيل هذه الحكومة تبدو وكأنها استمرار لنفس الآلية المعتمدة في الكابينة السابقة".وأشار إلى أن "إحدى أهم سمات استمرار الوضع على ما هو عليه من خلال حكومة علاوي هو المجيء ببعض الشخصيات تحت يافطة المستقلين ولكن بنوع من القرابة أو التبني من قبل الكتل السياسية، أي هناك مباركة لمجموعة من الأسماء تحت تسمية المستقلين الذين يتمتعون بالمقبولية من قبل الأحزاب السياسية، فالوزارات من وجهة نظر بعض الكتل لا يمكن السماح بذهابها إلى جهات أو شخصيات مستقلة".وتابع: "وبالتالي أن ما يحصل هو ضحك على الشعب العراقي وإيهامه بأن هذه الكابينة مستقلة، وفي الحقيقة هناك اتفاقات سياسية بدون تغيير جذري لقواعد العملية السياسية في العراق وخاصة فيما يتعلق بالمحاصصة وعدم توزيع المناصب على الأكفاء والمخلصين والنزيهين بعيداً عن التبني من قبل الكتل السياسية المسيطرة على الحكم، إذ ليس هناك اي تغيير يلوح في الافق بل استمرار في الدوران داخل دوامة الفشل الموجود منذ بدء العملية السياسية والى اليوم".

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