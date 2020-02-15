2020/02/15 | 13:25 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقي يوجه بالتحقيق في عرض أموال للحصول على مناصب في الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يوجه بالتحقيق في عرض أموال للحصول على مناصب في الحكومة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يوجه بالتحقيق في عرض أموال للحصول على مناصب في الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).