2020/02/15 | 13:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان البصرة للمربد: أراضي افراز 56 بعهدة التخطيط وننتظر المصادقة لإحالتها للتنفيذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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