الحكيم يشيد بالتعاون العسكري مع عمان خلال لقائه نظيره الأردني في ميونخ

2020/02/15 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أشاد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم السبت (15 شباط 2020)، بالتعاون العسكري مع عمان خلال لقائه نظيره الأردني في العاصمة الألمانية ميونخ.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، السبت (15 شباط 2020)، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ

بغداد اليوم-بغداد

أصدر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السبت (15 شباط 2020)، بياناً تحذيرياً قبل منح حكومة محمد توفيق علاوي الثقة، فيما حذر من إعادة انتاج "المحاصصة".

وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان ت

بغداد اليوم- بغداد

وضع زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، السبت (15 شباط 2020)، سبيبين لاستمرار أستهداف المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم، فيما وجه رسالة لقوات الجيش النظامي.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن

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