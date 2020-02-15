رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وفد من البرلمان الألماني

2020/02/15 | 13:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش المجتمعون الوضع الراهن في العراق والمنطقة بشكل عام، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا – صورة: KRG

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