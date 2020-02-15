2020/02/15 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع توتو ميركاتو، أن تشيلسي الإنجليزي يضع عينه على المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، لخلافة فرانك لامبارد في تدريب الفريق.ذكر الموقع الإيطالي أن مجلس إدارة “البلوز” بدأ يُفكر في هذا الأمر بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين لامبارد الشهر الماضي، بشأن التوجهات في سوق الانتقالات الشتوية.وأوضح توتو ميركاتو أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشيلسي يرغب بضم سيميوني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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