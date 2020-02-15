الحكومة المستقيلة تخلف عجزا ماليا بنحو ٤٧ تريلون دينار

2020/02/15 | 13:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، عن تسجيل نحو 47 تريلون دينار كعجز سنوي في عام 2019، مبينة ان العجز الكبير سيؤدي الى تقليص طموح الحكومة المقبلة في اجراء […]

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