اجتماع الرشيد لم يخرج بمقررات: الدوري قائم في موعده

2020/02/15 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم السبت، ان ممثلي اندية الدوري الكروي الممتاز الذين اجتمعوا في فندق الرشيد، لم يتفقوا على إلغاء دوري الكرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "دوري الكرة الممتاز قائم في موعده ووفق التوقيتات التي وضعتها لجنة المسابقات".

وأضاف ان "بعض الاندية ارادت إلغاء دوري الكرة لكن اصرار بعض ممثلي الاندية الاخرين حال دون ذلك".

جدير بالذكر ان دوري الكرة الممتاز ينطلق يوم غد الاحد وتستكمل الجولة يوم الاثنين المقبل.

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