مقتل واصابة 4 اشخاص بإطلاق نار في ألمانيا

2020/02/15 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم السبت، أن شخصا واحدا قتل وأصيب ثلاثة آخرون، جراء إطلاق نار أمام صالة موسيقية وسط برلين الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة، في بيان أن مجهولين أطلقوا الرصاص أمام قاعة الاحتفالات الضخمة "تيمبودروم"، وذلك بالتزامن مع إقامة حفلة "ليلة كوميديا تركية" فيها، مضيفا ان المهاجمين لاذو بالفرار عقب الحادثة، ولا يزال البحث مستمرا عنهم.

ورفضت الشرطة الكشف عما يتوفر لديها من المعلومات عن دوافع الحادثة، ومن غير الواضح ما إذا كانت لديها أي علاقة مع الحفلة.

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